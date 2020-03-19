Приставы по камерам выследили и арестовали машину должницы
Жительница Красноярска долгое время не платила по долгам. Получила автокредит под залог машины, некоторое время вносила платежи по нему, а потом перестала. Жизнь шла своим чередом, но однажды женщина не смогла найти оставленную на стоянке в Покровке Honda Accord.
В УФССП по Красноярскому краю рассказали, что долг по платежам перевалил за 600 тысяч рублей. Банк, естественно, обратился в суд, а параллельно – к приставам, чтобы кредитную иномарку продали с торгов.
Конечно, женщина не хотела остаться «бесколесной», поэтому от приставов скрывалась, как могла, но…
- Судебный пристав проводил проверки фактического адреса проживания должника, соседних дворов и парковок, отслеживал маршрут автомобиля с помощью камер, установленных по городу, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск. - Он выяснил, что разыскиваемый автомобиль регулярно следует по одному и тому же маршруту, одной из точек которого является офисное здание.
Вот там-то, на парковке, машину и арестовали. Сейчас она на спецстоянке, вскоре иномарку продадут.
ИСТОЧНИК KP.RU