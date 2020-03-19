2020-03-19T14:44:51+03:00
Происшествия

Завкафедрой СибГУ задержали за полумиллионную взятку

Он обещал устроить на бюджетные места четырех абитуриентов [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Взяточнику грозит до 12 лет лишения свободыВзяточнику грозит до 12 лет лишения свободыФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Завкафедрой СибГУ имени Решетнева попался на крупной взятке. Он обещал за 500 тысяч рублей устроить на бюджетные места четырех поступающих в магистратуру, сообщает УТ МВД России по СФО. Задержали 59-летнего преподавателя прямо на рабочем месте. На его след вывел другой взяточник – старший преподаватель того же вуза, которого поймали на взятке ранее, сообщает ТВК.

Задержание 59-летнего завкафедрой СибГУ.Видео: УТ МВД России по СФО

- На основании материалов проверки в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по ч.3 и 5 ст. 290 УК России (получение должностным лицом взятки за незаконные действия, в том числе в крупном размере), а также ч.2 ст.291.1 УК России (Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий лицом с использованием своего служебного положения), - сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в транспортной полиции Сибири.

Завкафедрой арестовали по суду. Добавим, что мужчине грозит 12 лет лишения свободы. А посреднику – до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Приставы по камерам выследили и арестовали машину должницы
Завкафедрой СибГУ задержали за полумиллионную взятку
Мошенники предлагают красноярцам избавление от коронавируса на дому
В Красноярске в основание будущего аквапарка вбили уже 850 свай
На Копылова до конца весны пообещали вернуть троллейбусы
Красноярцев просят опознать мужчину, напавшего на 13-летнюю девочку
Полицейский спас от рокового шага грозившего смертью жителя Зеленогоска
Банк УРАЛСИБ выдал более 2 млрд рублей по ипотечной программе с господдержкой для семей с детьми
В Красноярском крае 510 человек находятся на карантине по коронавирусу
«Ночной забег» марафонцы проведут в режиме «онлайн» из-за коронавируса
В Красноярске приземлился самолет Сечина
Красноярцам предлагают выбрать благозвучные названия для набережных