Завкафедрой СибГУ задержали за полумиллионную взятку

19 Март 2020 2020-03-19T14:44:51+03:00

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Завкафедрой СибГУ имени Решетнева попался на крупной взятке. Он обещал за 500 тысяч рублей устроить на бюджетные места четырех поступающих в магистратуру, сообщает УТ МВД России по СФО. Задержали 59-летнего преподавателя прямо на рабочем месте. На его след вывел другой взяточник – старший преподаватель того же вуза, которого поймали на взятке ранее, сообщает ТВК.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/767433" frameborder="0"></iframe> Задержание 59-летнего завкафедрой СибГУ.Видео: УТ МВД России по СФО

- На основании материалов проверки в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по ч.3 и 5 ст. 290 УК России (получение должностным лицом взятки за незаконные действия, в том числе в крупном размере), а также ч.2 ст.291.1 УК России (Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий лицом с использованием своего служебного положения), - сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в транспортной полиции Сибири.

Завкафедрой арестовали по суду. Добавим, что мужчине грозит 12 лет лишения свободы. А посреднику – до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU