В Красноярске в основание будущего аквапарка вбили уже 850 свай

19 Март 2020 2020-03-19T11:00:56+03:00

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В Красноярске продолжается строительство будущего аквапарка на пересечении 9 мая и Шахтеров работы идут полным ходом, сообщает администрация Красноярска. По данным Запада24, на данный момент строители вбили уже 850 свай в основание самого большого за Уралом круглогодичного аквапарка.

Первую сваю забили в декабре прошлого года. С тех пор работы на объекте не прекращаются. Сегодня на строительстве аквапарка «Экватория» побывал глава Красноярска Сергей Еремин. Объект планируется масштабным: только под детскую зону с городком запланировано отвести порядка 2 тысяч квадратных метров, и взрослым, и детворе по душе придутся 15 горок. Их общая длина – 1 100 метров, а высота – до 19 метров. Адреналин и, конечно, безопасность обеспечены.

А если захочется более традиционного отдыха, то при аквапарке будет работать термальный комплекс: бани, сауны, бассейны, спа – все к услугам красноярцев и гостей города. Конечно, будет работать и большая зона для фитнеса. Ждем не дождемся, когда же он заработает. К слову, первую очередь строители планируют сдать уже в 2022 году.

ИСТОЧНИК KP.RU