2020-03-19T10:25:58+03:00
Общество

На Копылова до конца весны пообещали вернуть троллейбусы

Планировали – в марте, но сорвалось
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Троллейбусы начнут работу на Копылова в конце весныТроллейбусы начнут работу на Копылова в конце весныФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярцы ждут не дождутся возвращения троллейбусов на Копылова, одну из самых востребованных улиц города. Напомним, троллейбусы здесь перестали ходить с момента большого ремонта и строительства развязки. Теперь известно, что вновь запустить электротранспорт планируют до конца весны текущего года. Об этом заявили в департаменте транспорта мэрии Красноярска.

Добавим, что вернуть на прежний маршрут троллейбусы №4, 13 и 15 хотели еще к концу прошлого года, затем запуск перенесли на март, поскольку подрядчик ремонта Копылова не смог сдать объект в нужный срок. Теперь речь идет уже о конце весны.

Чиновники говорят, что в данный момент работы еще до конца не завершены: опоры установлены, однако еще предстоит проложить саму сеть. По планам – до конца весны рабочие как раз справятся с этой задачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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