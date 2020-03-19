Полицейский спас от рокового шага грозившего смертью жителя Зеленогоска

19 Март 2020 2020-03-19T09:57:05+03:00

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Житель Зеленогорска решил раз и навсегда покончить со всеми своими проблемами радикальным путем. Видимо, 25-летнего мужчину что-то все-таки останавливало, и он перед тем, как решиться на отчаянный шаг, позвонил местному участковому Константину Саранче и сказал, что сейчас умрет. Тот бросился на помощь. Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в региональном главке МВД, мужчина оставил открытой дверь в свою квартиру.

- Зайдя внутрь, участковый уполномоченный обнаружил мужчину в комнате лежащим на диване с ранами, нанесенными острым предметом, - сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. - Константин Саранча вызвал бригаду скорой помощи, пострадавший был доставлен в медицинское учреждение. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Другой бы отнесся к звонку скептически: ну, мало ли - вдруг это глупая шутка. Но полицейский решил проверить звонок. И правильно поступил, этим он спас мужчину от необдуманного поступка. В полиции решается вопрос о поощрении участкового.

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ИСТОЧНИК KP.RU