Банк УРАЛСИБ выдал более 2 млрд рублей по ипотечной программе с господдержкой для семей с детьми

19 Март 2020 2020-03-19T09:04:39+03:00

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Общий объем кредитов, выданных Банком УРАЛСИБ с начала запуска ипотечной программы с государственной поддержкой для семей с детьми, составил 2,1 млрд рублей. Программа семейной ипотеки была запущена Банком в июле 2019 года.

Программа ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми Банка УРАЛСИБ действует для семей с двумя и более детьми, где второй и последующие дети рождены в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

Заемщиками также могут выступать клиенты, имеющие ребенка-инвалида, который рожден не позднее 31 декабря 2022 года. В этом случае не имеет значения общее количество детей в семье, группа инвалидности ребенка и то, когда ребенок ее получил. Согласно условиям программы, ребенок может быть усыновленным (удочеренным).

Принять участие в программе могут граждане РФ в возрасте от 18 до 70 лет на дату окончания срока кредитования, имеющие постоянную или временную регистрацию на территории РФ. Стаж работы на последнем месте должен составлять не менее 3 месяцев.

Ознакомиться с полными условиями ипотечной программы, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО "БАНК УРАЛСИБ"

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