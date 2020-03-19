В Красноярском крае 510 человек находятся на карантине по коронавирусу
В Красноярском крае выросло количество людей, помещенных на карантин по коронавирусу, сообщает региональный Роспотренадзор. Еще пару дней назад в карантине находились 390 человек, сейчас – 510. Больше на 120 человек. Все они, по данным ведомства, прибыли из стран неблагополучных в плане распространения смертоносного вируса 2019-nCoV. В случае плохого самочувствия людей обследуют, направляя анализы в сертифицированную лабораторию.
- Обследовано в крае 1253 человека, вирус не выявлен. Данное обследование проводится лицам с признаками респираторных заболеваний по медицинским показаниям (прибывшие на территорию края менее 14 дней назад из стран неблагополучных по коронавирусной инфекции), - пояснили «Комсомольской правде» - Красноярск в ведомстве.
Напомним, ранее в Красноярске выявлен один заболевший – результаты анализов подтверждены лабораторно. Еще трое человек под подозрением – по ним эпидемиологи ждут заключения из лаборатории Новосибирска.
В регионе работает «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции, тел.: 8 800 100 56 53.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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