2020-03-19T10:02:02+03:00
Общество

«Ночной забег» марафонцы проведут в режиме «онлайн» из-за коронавируса

На старт красноярцы выйдут поодиночке
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Ночной марафон в Красноярске пройдет в онлайн-режиме Фото: Инстаграм @krasmarafonНочной марафон в Красноярске пройдет в онлайн-режиме Фото: Инстаграм @krasmarafon
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Ежегодный «Ночной забег» в Красноярске меняет формат из-за коронавируса. Нет, мероприятие не отменили, и поклонники бега все-таки выйдут на старт. Но поодиночке и в удобное для себя время. Все это оргкомитет Красмарафона делает в целях профилактики коронавируса.

- «Ночной забег», запланированный на 28 марта, пройдет в формате виртуального старта, - сообщают организаторы в соцсетях. - В этом случае каждый преодолевает дистанцию самостоятельно в удобное время (хоть через несколько месяцев) и получает заслуженную награду.

Можно пробежать 5 километров оп удобному вам маршруту, а можно воспользоваться разработанным организаторами, по трассе Ночного забега. Рейтинг участников также будут вести. Стартовые номера выдадут 28 марта в магазине Triatleta. Здесь же будут раздавать фонарики и эко-стаканы из переработанного бамбука.

Бегунов предупредили: не выходить на старт в плохом самочувствии; добираться до места старта на личном транспорте или пешком; пробежать дистанцию в одиночестве!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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