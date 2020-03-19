В Красноярске приземлился самолет Сечина

19 Март 2020 2020-03-19T10:02:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники аэропорта подтвердили «Комсомольской правде» - Красноярск, что в минувшей ночью в городе приземлился самолет, на котором передвигается глава госкорпорации «Роснефть» Игорь Сечин. После приземления M-YOIL, Сечин направился в Красноярск.

Пока в правительстве Красноярского края цель приезда Сечина никак не комментируют, равно как и в самой «Роснефти». Не исключено, что поездка связана с планируемой разработкой нефтяных месторождений на Севере. Подчеркнем еще раз: пока официальной информации на этот счет нет.

Добавим, что о разработке нефтяных месторождений под Хатангой разговоры идут уже три года, с 2017-го. Перспективное Восточно-Таймырское месторождение (80 миллионов тонн извлекаемых запасов), по оценкам аналитиков и экспертов, может давать до 3-4 миллионов тон нефти в год. Весной прошлого года в бизнес-сообществе и политической среде активно обсуждалась возможность создания Арктического кластера.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Актуальная информация по коронавирусу в Красноярске на 18 марта 2020 года 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU