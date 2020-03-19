2020-03-19T10:02:47+03:00
Общество

В Красноярске приземлился самолет Сечина

О цели приезда главы «Роснефти» пока не сообщается
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Пока приезд Сечина никак не комментируютПока приезд Сечина никак не комментируютФото: Мария ЛЕНЦ
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Сотрудники аэропорта подтвердили «Комсомольской правде» - Красноярск, что в минувшей ночью в городе приземлился самолет, на котором передвигается глава госкорпорации «Роснефть» Игорь Сечин. После приземления M-YOIL, Сечин направился в Красноярск.

Пока в правительстве Красноярского края цель приезда Сечина никак не комментируют, равно как и в самой «Роснефти». Не исключено, что поездка связана с планируемой разработкой нефтяных месторождений на Севере. Подчеркнем еще раз: пока официальной информации на этот счет нет.

Добавим, что о разработке нефтяных месторождений под Хатангой разговоры идут уже три года, с 2017-го. Перспективное Восточно-Таймырское месторождение (80 миллионов тонн извлекаемых запасов), по оценкам аналитиков и экспертов, может давать до 3-4 миллионов тон нефти в год. Весной прошлого года в бизнес-сообществе и политической среде активно обсуждалась возможность создания Арктического кластера.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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