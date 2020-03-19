2020-03-19T10:04:05+03:00
Общество

Красноярцам предлагают выбрать благозвучные названия для набережных

Голосование уже началось
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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К лету у набережных будут новые именаК лету у набережных будут новые именаФото: Мария ЛЕНЦ
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Мэрия Красноярска объявила о старте голосования по выбору названий для набережных. Напомним, ранее горожанам предлагалось выдвинуть свои варианты для популярных мест отдыха.

Многие пошли в разнос. Среди вариантов, например, было предложение назвать одну из набережных именем Илона Маска. Шутка или всерьез – не понятно, однако от этой идеи в администрации предпочли отказаться. Среди 300 вариантов власти выбрали по 10 для каждой набережной, рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе администрации. Говорят, это «наиболее благозвучные и часто повторяющиеся» варианты.

Итак, левобережная набережная: Воскресенская, Дубенская, Дубровинская, Историческая, Капитанская, Музейная, Суриковская, Театральная, Центральная, имени Ивана Назарова (известный речник).

Правобережная набережная: Абаканская, Астафьевская, Заповедная, Предмостная, Саянская, Сибирская, Столбовая, Утиная, Южная, Ярыгинская.

Голосовать за понравившийся вариант можно до 12 апреля на сайте мэрии, в разделе «опросы». Впрочем, это не завершающий этап. Из 10 выберут 3 наиболее популярных названия – их рассмотрит комиссия по наименованию и переименованию объектов. К лету набережные уже получат новые имена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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