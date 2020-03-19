2020-03-19T06:46:14+03:00
Общество

Красноярцы рассказали, как работодатели на предприятиях борются с коронавирусом

720 сотрудников разных компаний поделились опытом
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Часть работников одобряет профилактику коронавируса на предприятияхЧасть работников одобряет профилактику коронавируса на предприятияхФото: Мария ЛЕНЦ
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Поставщик хлеба в один из гипермаркетов Красноярска рассказал, как теперь принимают хлеб у доставщиков – только в спецодежде и только с обязательной проверкой температуры у водителя и грузчиков! Да, к вопросу почти везде подходят серьезно. Кстати, портал Зарплата.ру опросил 720 сотрудников различных компаний Красноярска на предмет проверок состояния работников на предприятиях, сообщают Городские новости.

Почти половина из опрошенных (45%) говорят, что работодатели принимают меры по предупреждению распространения коронавируса. Часть сотрудников (42%) обеспечили антисептиками, многим (35%) выдали медицинские маски.

К слову, некоторые компании Красноярска приняли решение перевести часть персонала на «удаленку» (27%), еще 7% полностью перевели штат на домашний режим. Кроме того, работодатели отменяют командировки у сотрудников и клиентские ивенты, а совещания проводят в оффлайне. А также рекомендуют работникам не пожимать руки при встрече.

Что касается мнения самих работников о предупредительных мерах, то половина респондентов полностью одобряет решение руководства. Правда, 16% все еще скептично относятся к ситуации, называя действия работодателей нагнетанием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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