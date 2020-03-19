Благоустройством парков займется отдельная структура мэрии Красноярска

19 Март 2020 2020-03-19T04:50:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Власти Красноярска решили создать отдельное подразделение для работы с городскими парками, скверами и общественными пространствами по опыту Москвы. «Красноярский городской парк» («Красгорпарк») будет структурой подотчетной управлению культуры города, и в его ведении будут находиться все городские скверы и парки. Такое предложение выдвинул глава города Сергей Еремин. Это поможет надежно следить за порядком в зеленых зонах города. Специалисты, к слову, изучили опыт других городов в решении подобной проблемы и пришли к выводу о необходимости структуры.

- Например, «Мосгорпарк» в столице России курирует благоустройство и развитие парковых территорий, создает там новую инфраструктуру, сервисы, организует мероприятия и регулярные занятия, - пояснили в администрации Красноярска.

Кстати, в ближайший год в краевом центре в порядок приведут 40 парков и скверов. И за порядком там необходимо будет следить с удвоенной силой. Ведь нередки случаи, когда в обновленных городских пространствах хозяйничают вандалы. Обновленные скверы и парки будут передавать новой организации по мере их ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU