2020-03-19T04:28:59+03:00
Общество

Главный по здравоохранению в Заксобрании попал на карантин по коронавирусу

Юрий Данильченко самоизолировался, вернувшись в Красноярск из Европы
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Депутат после отпуска оказался в карантинеДепутат после отпуска оказался в карантинеФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Руководитель комитета по здравоохранению в Заксобрании Юрий Данильченко находится на 14-дневной самоизоляции. Ньюслабу депутат пояснил, что 13 марта вернулся в Красноярск из Европы, где проводил отпуск, и согласно всем рекомендациям Роспотребнадзора теперь в добровольном карантине.

Добавим, что ранее в Красноярске подтвердился случай коронавируса – заболел шеф-повар ресторана La Famille Евгений Евдокимов. Он большой поклонник итальянской кухни, вернулся из Австрии, где перенимал опыт. Евдокимов на лечении в БСМП, откуда записал видеообращение, в котором рассказал, что чувствует себя хорошо. Более того, симптомов коронавируса у него не было, однако экспресс-тест и результаты лабораторных исследований подтвердили у мужчины 2019-nCoV.

Кроме того, под вопросом в Красноярске еще трое человек. По словам губернатора Александра Усса, велика вероятность, что коронавирус подтвердится и у них.

В регионе работает круглосуточная «горячая линия» по коронавирусу, тел.: 8-800-100-5653, (391) 226-89-50.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Красноярцы рассказали, как работодатели на предприятиях борются с коронавирусом
Благоустройством парков займется отдельная структура мэрии Красноярска
Главный по здравоохранению в Заксобрании попал на карантин по коронавирусу
В крае создают три обсерватора для карантина вернувшихся из-за границы
При побеге из интерната в Хакасии погиб мужчина
Из-за первого пала травы в Красноярске чуть не сгорела часовня на Караульной горе
Красноярский писатель Александр Бушков об Эдуарде Лимонове: «Человек шел по жизни, не сгибаясь»
Капитанская и Заповедная. Красноярцам предложили выбрать лучшие названия для набережных
Алкоточки на первых этажах домов предложила запретить прокуратура
В красноярской БСМП введен карантин
19 лет семья в неизвестности. Жителей края просят помочь в розыске пропавшего мальчика
Tele2 обнулил для своих клиентов стоимость звонков на горячие линии по коронавирусу
ВТБ увеличил кредитно-документарный портфель среднего и малого бизнеса до 1,5 трлн рублей
СК подтвердил смерть четверых красноярцев от укусов собак
Красноярцам показали палаты для пациентов с коронавирусом в БСМП
После нападения бездомной собаки на ребенка в Солнечном СК начал проверку
Превысили норму в 20 раз! Коптящее воздух предприятие попало под уголовное дело
Бесплатных МРТ-исследований в Красноярском крае станет больше
Коронавирус еще у четырех красноярцев пока не подтвержден
В Красноярске взяли мошенников, обманывавших детей и стариков – видео