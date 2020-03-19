Главный по здравоохранению в Заксобрании попал на карантин по коронавирусу

19 Март 2020 2020-03-19T04:28:59+03:00

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Руководитель комитета по здравоохранению в Заксобрании Юрий Данильченко находится на 14-дневной самоизоляции. Ньюслабу депутат пояснил, что 13 марта вернулся в Красноярск из Европы, где проводил отпуск, и согласно всем рекомендациям Роспотребнадзора теперь в добровольном карантине.

Добавим, что ранее в Красноярске подтвердился случай коронавируса – заболел шеф-повар ресторана La Famille Евгений Евдокимов. Он большой поклонник итальянской кухни, вернулся из Австрии, где перенимал опыт. Евдокимов на лечении в БСМП, откуда записал видеообращение, в котором рассказал, что чувствует себя хорошо. Более того, симптомов коронавируса у него не было, однако экспресс-тест и результаты лабораторных исследований подтвердили у мужчины 2019-nCoV.

Кроме того, под вопросом в Красноярске еще трое человек. По словам губернатора Александра Усса, велика вероятность, что коронавирус подтвердится и у них.

В регионе работает круглосуточная «горячая линия» по коронавирусу, тел.: 8-800-100-5653, (391) 226-89-50.

ИСТОЧНИК KP.RU