2020-03-18T17:44:26+03:00
Коронавирус Covid-19

В крае создают три обсерватора для карантина вернувшихся из-за границы

Туда помещают только здоровых людей
Ася ЖУКОВА
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В крае создают три обсерватора для карантина вернувшихся из-за границы.В крае создают три обсерватора для карантина вернувшихся из-за границы.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Три обсерватора откроют в Красноярском крае. Это временные помещения для изоляции людей, вернувшихся из «неблагополучных» по коронавирусу стран, пояснили в министерстве здравоохранения края.

Один уже действует на базе межрайонной больницы Канска. В нем находятся 14 человек. При необходимости два других появятся в красноярском санатории «Лесной» и оздоровительном комплексе «Зеленые горки» Манского района. Для этого учреждения перепрофилируют.

Кроме тех, кто вернулся из «страны риска», в обсервации могут попасть люди, контактировавшие с вероятным больным. Но только в случае, если они не имеют возможности самоизолироваться дома. Скажем, не позволяют жилищные условия.

ВАЖНО

В обсерваторы помещают только ЗДОРОВЫХ людей, которым требуется наблюдение. Если человек получил предписание на две недели карантина, он может сюда обратиться.

Напомним, по состоянию на 18 марта коронавирус подтвержден у одного красноярца, еще у троих его подозревают, их анализы направлены в научный центр «Вектор» Новосибирска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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