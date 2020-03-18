При побеге из интерната в Хакасии погиб мужчина

18 Март 2020 2020-03-18T17:16:01+03:00

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В психоневрологическом интернате села Туим (Хакасия) погиб один из постояльцев. Как сообщили в информационном агентстве Запад24, трагедия случилась при побеге.

Все произошло, ночью во вторник, 17 марта. Двое мужчин (оба признанные недееспособными), они живут в учреждении постоянно, решили его оставить.

Что именно стряслось, не уточняется. Но при побеге один получил травму, а другой погиб. Рассказывают, это была его десятая попытка. После трагедии начата служебная проверка. Сотрудники минтруда и соцзащиты обещают во всем разобраться.

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Руководитель спортивно-технического клуба аквалангистов «Наяда» ТУСУРа Михаил Журавлев погиб при погружении в озеро Туимского провала. Произошло это в пятницу, 12 июля, о чем чуть позже сообщили в группе клуба в «ВКонтакте».

Сотрудники полиции, МЧС и поисково-спасательной службы Хакасии сразу же отправились на поиски дайвера, как только члены экспедиции забили тревогу, поняв, что случилось ЧП. Их руководитель Михаил Журавлев погружался в составе группы аквалангистов, но всплыть не смог и ушел на глубину около 70 метров. В данный момент следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU