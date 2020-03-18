2020-03-18T17:16:01+03:00
Происшествия

При побеге из интерната в Хакасии погиб мужчина

Начата служебная проверка
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
При побеге из интерната в Хакасии погиб мужчина. Фото: Туимский интернат.При побеге из интерната в Хакасии погиб мужчина. Фото: Туимский интернат.
Изменить размер текста:

В психоневрологическом интернате села Туим (Хакасия) погиб один из постояльцев. Как сообщили в информационном агентстве Запад24, трагедия случилась при побеге.

Все произошло, ночью во вторник, 17 марта. Двое мужчин (оба признанные недееспособными), они живут в учреждении постоянно, решили его оставить.

Что именно стряслось, не уточняется. Но при побеге один получил травму, а другой погиб. Рассказывают, это была его десятая попытка. После трагедии начата служебная проверка. Сотрудники минтруда и соцзащиты обещают во всем разобраться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Президент томского дайв-клуба «Наяда» погиб при погружении в Туимский провал

Руководитель спортивно-технического клуба аквалангистов «Наяда» ТУСУРа Михаил Журавлев погиб при погружении в озеро Туимского провала. Произошло это в пятницу, 12 июля, о чем чуть позже сообщили в группе клуба в «ВКонтакте».

Сотрудники полиции, МЧС и поисково-спасательной службы Хакасии сразу же отправились на поиски дайвера, как только члены экспедиции забили тревогу, поняв, что случилось ЧП. Их руководитель Михаил Журавлев погружался в составе группы аквалангистов, но всплыть не смог и ушел на глубину около 70 метров. В данный момент следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
При побеге из интерната в Хакасии погиб мужчина
Из-за первого пала травы в Красноярске чуть не сгорела часовня на Караульной горе
Красноярский писатель Александр Бушков об Эдуарде Лимонове: «Человек шел по жизни, не сгибаясь»
Капитанская и Заповедная. Красноярцам предложили выбрать лучшие названия для набережных
Алкоточки на первых этажах домов предложила запретить прокуратура
В красноярской БСМП введен карантин
19 лет семья в неизвестности. Жителей края просят помочь в розыске пропавшего мальчика
Tele2 обнулил для своих клиентов стоимость звонков на горячие линии по коронавирусу
ВТБ увеличил кредитно-документарный портфель среднего и малого бизнеса до 1,5 трлн рублей
СК подтвердил смерть четверых красноярцев от укусов собак
Красноярцам показали палаты для пациентов с коронавирусом в БСМП
После нападения бездомной собаки на ребенка в Солнечном СК начал проверку
Превысили норму в 20 раз! Коптящее воздух предприятие попало под уголовное дело
Бесплатных МРТ-исследований в Красноярском крае станет больше
Коронавирус еще у четырех красноярцев пока не подтвержден
В Красноярске взяли мошенников, обманывавших детей и стариков – видео