Из-за первого пала травы в Красноярске чуть не сгорела часовня на Караульной горе

18 Март 2020 2020-03-18T15:49:49+03:00

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На Караульной горе Красноярска пустили первый в нынешнем году весенний пал травы. Детская «забава» едва не привела к трагедии: огонь подбирался к часовне Параскевы Пятницы. Но символ Красноярска удалась отстоять сотрудникам МЧС.

Судя по кадрам, которые предоставили «Комсомольской правде» - Красноярск очевидцы случившегося, ситуация была острая. Штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду. И огонь в считанные секунды «пожирает» метр за метром сухой травы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/767222" frameborder="0"></iframe> На Караульной горе Красноярска пустили первый пал..Огонь подбирался к часовне.KP.RU-Красноярск

Как рассказали местные жители, все произошло буквально на их глазах. По горе бегали подростки лет 12. И, чтобы развлечься, начали поджигать траву, полыхнуло мгновенно.

Огонь распространялся стремительно.Фото: Мария ЛАВРИНЕНКО

- Загорелась как раз так часть горы, что обращена к центру, - рассказали свидетели. – В центре и Железнодорожном районе несет дымом, гарью. Конечно, мы возмутились, позвонили 112. Сказали, что они уже в курсе, МЧС работает. Однако машин мы не видели, только людей.Там поблизости жилых домов нет. Но огонь стал подниматься к часовне. Рассказывали, ближе к ней земля перекопана, есть система «оврагов». Так что ничего страшного произойти не может. Но при таком ветре вдруг перебросит сноп искр, и все! Мы видели, пожарные огонь сбили, часовня не пострадала. Но вообще эти палы - какая-то дикость. Караульную гору (и, конечно, не только ее) выжигают каждый год. Рядом с тем местом, где горело сегодня, был уже большой клок выгоревшей земли. Видимо, еще с прошлого года.

Огонь распространялся стремительно.Фото: Мария ЛАВРИНЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU