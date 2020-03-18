Капитанская и Заповедная. Красноярцам предложили выбрать лучшие названия для набережных
Пройду по Исторической, сверну я на Предмостную… В Красноярске начался очередной тур голосования для набережных Енисея. Из 300 предложений выбрали 20 самых благозвучных. И теперь предлагают отдать голоса за два из них.
Варианты для набережной левого берега: Воскресенская, Дубенская, Дубровинская, Историческая, Капитанская, Музейная, Суриковская, Театральная, Центральная или набережная имени Ивана Назарова (речника, посвятившего жизнь Енисею).
Для правого: Абаканская, Астафьевская, Заповедная, Предмостная, Саянская, Сибирская, Столбовая, Утиная, Южная, Ярыгинская.
Проголосовать можно до 12 апреля на официальном сайте мэрии в разделе «Опросы». По три названия, выбранные горожанами, рассмотрит комиссия по наименованию городских объектов.
Напомним, предложения красноярцев по наименованию набережных принимали до начала марта. Были и необычные варианты: Мажорная или имени Илона Маска.
ИСТОЧНИК KP.RU