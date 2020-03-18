2020-03-18T15:14:58+03:00
Общество

Капитанская и Заповедная. Красноярцам предложили выбрать лучшие названия для набережных

Осталось 20 вариантов
Ася ЖУКОВА
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Капитанская и Заповедная. Красноярцам предложили выбрать лучшие названия для набережных.Капитанская и Заповедная. Красноярцам предложили выбрать лучшие названия для набережных.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Пройду по Исторической, сверну я на Предмостную… В Красноярске начался очередной тур голосования для набережных Енисея. Из 300 предложений выбрали 20 самых благозвучных. И теперь предлагают отдать голоса за два из них.

Варианты для набережной левого берега: Воскресенская, Дубенская, Дубровинская, Историческая, Капитанская, Музейная, Суриковская, Театральная, Центральная или набережная имени Ивана Назарова (речника, посвятившего жизнь Енисею).

Для правого: Абаканская, Астафьевская, Заповедная, Предмостная, Саянская, Сибирская, Столбовая, Утиная, Южная, Ярыгинская.

Проголосовать можно до 12 апреля на официальном сайте мэрии в разделе «Опросы». По три названия, выбранные горожанами, рассмотрит комиссия по наименованию городских объектов.

Напомним, предложения красноярцев по наименованию набережных принимали до начала марта. Были и необычные варианты: Мажорная или имени Илона Маска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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