Алкоточки на первых этажах домов предложила запретить прокуратура

18 Март 2020 2020-03-18T14:30:13+03:00

А еще могут не продавать спиртное в праздники

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Продажу алкоголя в магазинчиках на первых этажах жилых домов предложила запретить красноярская краевая прокуратура. Вопросы организации торговли спиртным обсудили на совещании в Заксобрании региона.

Напомним, сейчас по федеральному закону, запрещена продажа алкоголя с 23 до 8 часов. Однако представители надзорного ведомства вышли с предложением о дополнительных ограничениях.

По информации краевого минсельхоза, доля магазинов, расположенных в жилых домах Красноярска, Сосновоборска и Норильска, от 41 до 80%.

- Прокуратура предложила полностью запретить розничную продажу алкогольной продукции в торговых объектах, расположенных в нежилых, во встроенных, в пристроенных, во встроено-пристроенных помещениях в многоквартирных жилых домах и общежитиях, вход для покупателей в которые организован со стороны двора или торца. Также под запрет может попасть торговля в помещениях, переведенных из жилого в нежилое помещение в многоквартирных жилых домах. И, наконец, предлагается запретить розничную продажу алкоголя в ряд праздничных дней, - пояснили на сайте Заксобрания.

Инициативу поддержали не все участники совещания. Например, представители Общества трезвости были за полный запрет продажи. А специалисты минсельхоза, ссылаясь на мнения экспертов, выразили опасения: не приведет ли ужесточение мер к росту самогоноварения и отравлений некачественным алкоголем? Ведь регулировать процесс можно не только запретами, но и скажем, изменением времени продаж или приостановлением торговли в определенные дни, заключили парламентарии.

ИСТОЧНИК KP.RU