В красноярской БСМП введен карантин
В больнице скорой медицинской помощи Красноярска ввели карантин. Из-за заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщили на сайте медицинского учреждения.
Напомним, здесь находится первый в Красноярске пациент с коронавирусом, чей диагноз был официально подтвержден, а также три человека с подозрением на ту же инфекцию, их анализы отправили в Новосибирск для дополнительных исследований.
Итак, с 18 марта посещения пациентов в стационаре и реанимации запрещены. В свою очередь, им также не разрешается покидать стационар.
КОНКРЕТНО
Передачи принимаются с 8 до 16 часов. Они должны быть в целлофановых пакетах с указанием Ф.И.О пациента, названия отделения, номера палаты, даты передачи.
Если срок годности продуктов истек (или не указан), они будут без пакетов или без уточнения Ф.И.О, то отправятся в мусор.
НЕЛЬЗЯ ПЕРЕДАВАТЬ
- продукты домашнего приготовления;
- блюда из общепита;
- сухие блюда быстрого приготовления;
- соленья;
- консервы;
- колбасные изделия;
- экзотические фрукты.
ИСТОЧНИК KP.RU
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