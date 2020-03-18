2020-03-18T13:51:27+03:00
Коронавирус Covid-19

В красноярской БСМП введен карантин

Больницу закрыли для посещений
Ася ЖУКОВА
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В красноярской БСМП введен карантин.В красноярской БСМП введен карантин.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В больнице скорой медицинской помощи Красноярска ввели карантин. Из-за заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщили на сайте медицинского учреждения.

Напомним, здесь находится первый в Красноярске пациент с коронавирусом, чей диагноз был официально подтвержден, а также три человека с подозрением на ту же инфекцию, их анализы отправили в Новосибирск для дополнительных исследований.

Итак, с 18 марта посещения пациентов в стационаре и реанимации запрещены. В свою очередь, им также не разрешается покидать стационар.

КОНКРЕТНО

Передачи принимаются с 8 до 16 часов. Они должны быть в целлофановых пакетах с указанием Ф.И.О пациента, названия отделения, номера палаты, даты передачи.

Если срок годности продуктов истек (или не указан), они будут без пакетов или без уточнения Ф.И.О, то отправятся в мусор.

НЕЛЬЗЯ ПЕРЕДАВАТЬ

- продукты домашнего приготовления;

- блюда из общепита;

- сухие блюда быстрого приготовления;

- соленья;

- консервы;

- колбасные изделия;

- экзотические фрукты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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