19 лет семья в неизвестности. Жителей края просят помочь в розыске пропавшего мальчика
Жителей Красноярского края просят помочь в розыске Вани Мингалова. Ребенок пропал без вести еще в 2001-м году, тогда ему было 11 лет, рассказывают в пресс-службе ГСУ СК России по региону и Хакасии:
- Установлено: утром 7 декабря 2001 года мальчик ушел из дома (на улице Полярная,79 в Лесосибирске) в школу, а обратно не вернулся. Где он находится, до сих пор неизвестно.
Следствие просит помощи в установлении местонахождения ребенка.
Приметы Вани: на вид 11 лет, рост около 145-150 сантиметров, среднего телосложения, глаза карие, волосы короткие, русые.
На момент исчезновения был одет: спортивная шапка серого цвета, крытый полушубок черного цвета, зеленый мохеровый шарф, черные брюки, черные зимние полусапожки.
Если вы знаете что-то об обстоятельствах пропажи ребенка или о том, где он сейчас, звоните по номеру 8 (391) 227-06-45.
- Жаль родителей и сестру, - пишет знакомая семьи. -19 лет в неизвестности! Но ведь, бывает, пропавшие находятся и спустя полвека…
ИСТОЧНИК KP.RU