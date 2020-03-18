2020-03-18T13:28:16+03:00
Происшествия

19 лет семья в неизвестности. Жителей края просят помочь в розыске пропавшего мальчика

Ване Мингалову было тогда 11 лет [фото]
Ася ЖУКОВА
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19 лет семья в неизвестности. Жителей края просят помочь в розыске пропавшего мальчика. Фото: СК.19 лет семья в неизвестности. Жителей края просят помочь в розыске пропавшего мальчика. Фото: СК.
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Жителей Красноярского края просят помочь в розыске Вани Мингалова. Ребенок пропал без вести еще в 2001-м году, тогда ему было 11 лет, рассказывают в пресс-службе ГСУ СК России по региону и Хакасии:

- Установлено: утром 7 декабря 2001 года мальчик ушел из дома (на улице Полярная,79 в Лесосибирске) в школу, а обратно не вернулся. Где он находится, до сих пор неизвестно.

Следствие просит помощи в установлении местонахождения ребенка.

Приметы Вани: на вид 11 лет, рост около 145-150 сантиметров, среднего телосложения, глаза карие, волосы короткие, русые.

На момент исчезновения был одет: спортивная шапка серого цвета, крытый полушубок черного цвета, зеленый мохеровый шарф, черные брюки, черные зимние полусапожки.

Если вы знаете что-то об обстоятельствах пропажи ребенка или о том, где он сейчас, звоните по номеру 8 (391) 227-06-45.

- Жаль родителей и сестру, - пишет знакомая семьи. -19 лет в неизвестности! Но ведь, бывает, пропавшие находятся и спустя полвека…

ИСТОЧНИК KP.RU

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