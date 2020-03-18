Tele2 обнулил для своих клиентов стоимость звонков на горячие линии по коронавирусу
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, обнулил для своих клиентов стоимость звонков на горячие линии по коронавирусу. Оператор также сделал бесплатным доступ к сайту стопкоронавирус.рф.
Tele2 принимает ряд продуктовых решений для лучшего информирования населения о коронавирусе, предотвращения распространения заболевания и более эффективного соблюдения официальных рекомендаций по борьбе с пандемией.
Оператор обнулил стоимость звонков для своих абонентов из любого региона присутствия Tele2 России на московские горячие линии по коронавирусу:
- (495) 870 45 09 – телефон столичного Департамента здравоохранения для обращений граждан, прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией; путешественники, обязанные пройти двухнедельный режим самоизоляции, могут позвонить на номер для получения больничного листа.
- (499) 251 83 00 – общий телефон Департамента здравоохранения города Москвы, куда можно адресовать вопросы о коронавирусе.
Помимо бесплатных звонков на справочные линии, Tele2 сделала сайт стопкоронавирус.рф доступным всем абонентам вне зависимости от оплаты тарифа и наличия пакета трафика. Ресурс создан для объективного информирования населения о распространении вируса и борьбы со слухами.
Tele2 будет следить за развитием ситуации с распространением инфекции и предлагать абонентам новые решения для более эффективной борьбы с заболеванием.