2020-03-18T12:51:05+03:00
Происшествия

СК подтвердил смерть четверых красноярцев от укусов собак

Скоро будут результаты экспертизы по пятому телу
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
СК подтвердил смерть четверых красноярцев от укусов собак.СК подтвердил смерть четверых красноярцев от укусов собак.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Четверо из пяти красноярцев, найденных мертвыми со следами укусов, погибли из-за нападения бездомных собак. Сегодня, 18 марта, эту информацию подтвердили в ГСУ СК России по Красноярскому краю.

Напомним, за короткий период времени в Красноярске было обнаружено пять тел. По предварительной информации, люди могли стать жертвами бродячих собак. Причиной смерти оказалась кровопотеря и болевой шок. Сначала экспертиза дала утвердительные ответы по двум случаям, сейчас еще по двум. То есть в четырех эпизодах людей растерзали бесхозные псы. В конце недели будут известны результаты экспертизы по пятому телу.

- В соцсетях много писали о том, что трупы были найдены раздетыми, у кого-то якобы вырезали фрагмент кожи на бедре, - пояснил «Комсомольской правде» - Красноярск собственный источник в силовых структурах. – Между тем выяснилось: собаки нападали сзади, разрывали одежду и, получается, стаскивали ее. Кроме того, вырвать такой кусок (а это было в одном случае, а не в нескольких, как утверждалось) вполне могла собака, кожа просто лопнула. Да, и почти во всех эпизодах речь идет об одной стае в районе на правобережье, там нападает вожак, и остальные вслед за ним начинают рвать «добычу».

… За работой подрядчиков по отлову бездомных псов должен был следить руководитель «Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства» Евгений Петрюк. Сейчас его обвиняют в халатности, отправили под домашний арест. А в Красноярске после гибели людей при таких обстоятельствах неизвестные начали массово уничтожать бесхозных псов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
СК подтвердил смерть четверых красноярцев от укусов собак
Красноярцам показали палаты для пациентов с коронавирусом в БСМП
После нападения бездомной собаки на ребенка в Солнечном СК начал проверку
Превысили норму в 20 раз! Коптящее воздух предприятие попало под уголовное дело
Бесплатных МРТ-исследований в Красноярском крае станет больше
Коронавирус еще у четырех красноярцев пока не подтвержден
В Красноярске взяли мошенников, обманывавших детей и стариков – видео
Пройдусь по Абрикосовой. При переименовании улиц мнения красноярцев проигнорируют
Красноярцы могут бесплатно проверить легкие
В луже под Красноярском утонула «семерка»
Горсовет Красноярска отказался экономить на чиновниках
СК просит помощи в расследовании убийства жителя Красноярского края
Красноярские театры и филармония отменили концерты и спектакли
Райффайзенбанк – самый надежный банк в России по версии Forbes
Нацпарк «Столбы» закрыли на карантин из-за коронавируса
В формате «банкет». Администрация Красноярска проводит праздник на полмиллиона рублей
Вернулась из Вьетнама. Жительница Хакасии госпитализировна с подозрением на коронавирус
Лучше перестраховаться. В Красноярском крае ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
В Красноярске полиция проводит проверку зверского уничтожения бездомной собаки со щенками
Девушка рассказала, что ее с беременными подругами силой держат в квартире, заставляя заниматься проституцией
Жительница Красноярска поехала пьяной с детьми проверить, как там муж на рыбалке
В Красноярском крае пожилым людям на карантине будут доставлять еду и лекарства на дом
Пропавшую 15-летнюю девочку нашли ночью мертвой в лесу
390 человек находятся на карантине по коронавирусу в Красноярском крае
Коммунальщики Красноярска вышли на устранение последствий штормового ветра
«Загнала в лужу и покусала»: в Солнечном бездомная собака напала на ребенка
Дорогу завалило, людей спасли. В Красноярском крае сошла лавина