СК подтвердил смерть четверых красноярцев от укусов собак

18 Март 2020 2020-03-18T12:51:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Четверо из пяти красноярцев, найденных мертвыми со следами укусов, погибли из-за нападения бездомных собак. Сегодня, 18 марта, эту информацию подтвердили в ГСУ СК России по Красноярскому краю.

Напомним, за короткий период времени в Красноярске было обнаружено пять тел. По предварительной информации, люди могли стать жертвами бродячих собак. Причиной смерти оказалась кровопотеря и болевой шок. Сначала экспертиза дала утвердительные ответы по двум случаям, сейчас еще по двум. То есть в четырех эпизодах людей растерзали бесхозные псы. В конце недели будут известны результаты экспертизы по пятому телу.

- В соцсетях много писали о том, что трупы были найдены раздетыми, у кого-то якобы вырезали фрагмент кожи на бедре, - пояснил «Комсомольской правде» - Красноярск собственный источник в силовых структурах. – Между тем выяснилось: собаки нападали сзади, разрывали одежду и, получается, стаскивали ее. Кроме того, вырвать такой кусок (а это было в одном случае, а не в нескольких, как утверждалось) вполне могла собака, кожа просто лопнула. Да, и почти во всех эпизодах речь идет об одной стае в районе на правобережье, там нападает вожак, и остальные вслед за ним начинают рвать «добычу».

… За работой подрядчиков по отлову бездомных псов должен был следить руководитель «Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства» Евгений Петрюк. Сейчас его обвиняют в халатности, отправили под домашний арест. А в Красноярске после гибели людей при таких обстоятельствах неизвестные начали массово уничтожать бесхозных псов.

ИСТОЧНИК KP.RU