2020-03-18T12:11:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Красноярцам показали палаты для пациентов с коронавирусом в БСМП

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Ася ЖУКОВА
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Красноярцам показали палаты для пациентов с коронавирусом. Фото: стоп-кадр "Енисей".Красноярцам показали палаты для пациентов с коронавирусом. Фото: стоп-кадр "Енисей".
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Красноярцам показали, как в БСМП оборудованы палаты, приготовленные к приему пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает «Енисей».

Для возможных зараженных новой инфекцией выделили целый корпус. Разумеется, сюда могут заходить только медики-инфекционисты. И то в защите: очках, перчатках, фартуке и обязательно – в маске.

В палате есть все, что может понадобиться: чайник, микроволновка, телевизор, даже отдельная ванная. Питание – четыре раза в день. Но особое – без контакта с персоналом. Пациенту передают блюда в закрытом боксе. В нем же он возвращает обратно использованную посуду.

Показываем, как в БСМП устроены палаты, где могут принять больных коронавирусом.

При необходимости здесь могут принять 120 человек. Проверили порядка 30, у большинства обычное ОРВИ. (Под подозрением остаются трое, их анализы направлены в новосибирский научный центр «Вектор»). Есть и палаты реанимации. У каждой кровати – аппарат ИВЛ, поскольку коронавирус дает большую нагрузку на легкие.

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Губернатор Александр Усс предварительно подтвердил три новых случая коронавируса в Красноярске. Об этом он сообщил в ходе брифинга, который прошел сегодня, 18 марта. Вот что рассказал СМИ глава региона:

- Я бы хотел сделать обращение к красноярцам в связи с ситуацией, которая у нас складывается с эпидемией коронавируса. Как вы знаете, 28 января мною был принят комплексный план по ее предотвращению на территории края. Должен сказать, все составляющие плана выполнены, и на хорошем уровне. Укреплена материально-техническая база наших медицинских учреждений, обучен и дополнительно проинструктирован персонал, который может работать в случае вспышки заболевания. Проверено больше тысячи земляков на предмет наличия/отсутствия инфекции (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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