После нападения бездомной собаки на ребенка в Солнечном СК начал проверку

18 Март 2020 2020-03-18T11:36:22+03:00

Изменить размер текста: A A

После нападения бродячей собаки на ребенка в микрорайоне Солнечный Красноярска следователи начали проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Напомним, ЧП случилось неподалеку от 156-й школы. Собака загнала в лужу 8-летнего мальчика и вцепилась зубами в его руку, рассказала мать пострадавшего. Ребенок очень испугался, пытался защититься от животного, но бесполезно.

- Этот случай произошел за территорией школы, тем не менее мы все равно переживаем за детей, делаем, что в наших силах, - прокомментировали ЧП «Комсомольской правде» - Красноярск представители 156-й школы. – Мы не раз обращались в службу 005, это зарегистрировано в журнале. Первое обращение датировано 24 ноября, следующее через неделю, последнее – 5 марта. Однако никакой реакции не было. Часто собаки бегут к нам со стройплощадки. То по одной, то небольшими стайками. Мы поставили два ультразвуковых отпугивателя на входных группах. Закрываем калитки, просим детей и родителей тоже за этим следить. Собак отгоняем сами, просим о помощи дворника. Издали приказ о запрете кормления бездомных животных на территории школы, но пока результатов нет.

По факту нападения идет проверка. Будет дана оценка чиновникам администрации, ответственным за контроль за безнадзорными животными.

ИСТОЧНИК KP.RU