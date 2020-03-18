2020-03-18T10:22:32+03:00
Общество

Превысили норму в 20 раз! Коптящее воздух предприятие попало под уголовное дело

Максимальное наказание – два месяца ареста [фото, видео]
Ася ЖУКОВА
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Коптящее воздух предприятие в Емельяновском районе попало под уголовное дело. Фото, видео: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.Коптящее воздух предприятие в Емельяновском районе попало под уголовное дело. Фото, видео: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.
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В Емельяновском районе Красноярского края предприятие, загрязняющее окружающую среду, попало под уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе регионального главка, нарушителей выявила экологическая полиция вместе с представителями минэкологии:

- Сотрудники угрозыска и специалисты провели оперативные мероприятия с целью установления нарушителей природоохранного законодательства.

Взяли пробы атмосферного воздуха, отправили на экспертизу в лабораторию КГБУ «Центр реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского края». Результаты оказались впечатляющими (в негативном смысле). Превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе почти в 20 раз (свинца – 18 раз, взвешенных веществ – 1,9 раза)!

Под Красноярском загрязняющее воздух предприятие попало под уголовное дело.Видео: ГУ МВД России по Красноярскому краю.! другой источник

Было возбуждено уголовное дело по признакам статьи «Загрязнение атмосферы». Максимальное наказание за такое – три месяца ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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