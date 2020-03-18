2020-03-18T09:52:46+03:00
Общество

Бесплатных МРТ-исследований в Красноярском крае станет больше

Рассказываем подробности
Ася ЖУКОВА
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Бесплатных МРТ-исследований в Красноярском крае станет больше. Фото: сайт администрации региона.Бесплатных МРТ-исследований в Красноярском крае станет больше. Фото: сайт администрации региона.
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Для жителей Красноярска и края возрастет количество бесплатных МРТ-исследований. Об этом сообщили на сайте администрации региона.

На недавнем заседании правительства был принят ряд решений, в том числе в области здравоохранения. В территориальную программу государственных гарантий внесли изменения. Так, повторимся, увеличится число МРТ-исследований для пациентов, возрастет количество посещений для проведения диспансеризации.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Демография» определили и утвердили порядок работы мобильных бригад по доставке людей старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. Бригады будут обслуживать деревни/села в радиусе 70 километров от райцентров - на основании личных обращений пациентов или по информации медучреждений.

Также правительством края было решено ввести на территории региона режим повышенной готовности – для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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