Бесплатных МРТ-исследований в Красноярском крае станет больше

18 Март 2020 2020-03-18T09:52:46+03:00

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Для жителей Красноярска и края возрастет количество бесплатных МРТ-исследований. Об этом сообщили на сайте администрации региона.

На недавнем заседании правительства был принят ряд решений, в том числе в области здравоохранения. В территориальную программу государственных гарантий внесли изменения. Так, повторимся, увеличится число МРТ-исследований для пациентов, возрастет количество посещений для проведения диспансеризации.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Демография» определили и утвердили порядок работы мобильных бригад по доставке людей старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. Бригады будут обслуживать деревни/села в радиусе 70 километров от райцентров - на основании личных обращений пациентов или по информации медучреждений.

Также правительством края было решено ввести на территории региона режим повышенной готовности – для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU