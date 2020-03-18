18 Март 2020 2020-03-18T09:29:02+03:00

Коронавирус еще у четырех красноярцев пока не подтвержден. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Еще у четырех жителей Красноярского края подозревают коронавирус. Все они находятся в БСМП, анализы пациентов направлены научный центр вирусологии «Вектор» Новосибирска, такие сообщения распространяют сейчас местные СМИ.

Между тем источники в Роспотребнадзоре по краю передают: «Подозрения на коронавирус в Красноярске возникают и проверяются КАЖДЫЙ день. Поэтому лучше не торопиться с выводами».

- Ждем информацию от оперативного штаба, - говорят в пресс-службе Управления.

- Никакой официальной информации о четырех красноярцах, заразившихся коронавирусом, пока нет, - подтвердили представители министерства здравоохранения края.

Ждем подтверждения или опровержения.

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ИСТОЧНИК KP.RU