2020-03-18T09:29:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус еще у четырех красноярцев пока не подтвержден

Ждем комментарии из официальных источников
Ася ЖУКОВА
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Коронавирус еще у четырех красноярцев пока не подтвержден.Коронавирус еще у четырех красноярцев пока не подтвержден.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Еще у четырех жителей Красноярского края подозревают коронавирус. Все они находятся в БСМП, анализы пациентов направлены научный центр вирусологии «Вектор» Новосибирска, такие сообщения распространяют сейчас местные СМИ.

Между тем источники в Роспотребнадзоре по краю передают: «Подозрения на коронавирус в Красноярске возникают и проверяются КАЖДЫЙ день. Поэтому лучше не торопиться с выводами».

- Ждем информацию от оперативного штаба, - говорят в пресс-службе Управления.

- Никакой официальной информации о четырех красноярцах, заразившихся коронавирусом, пока нет, - подтвердили представители министерства здравоохранения края.

Ждем подтверждения или опровержения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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