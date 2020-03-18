В Красноярске взяли мошенников, обманывавших детей и стариков – видео
В Красноярске поймали группу мошенников, обворовывавших стариков и детей. Масштабную операцию провели оперативники угрозыска краевого главка вместе с сотрудниками МУ МВД России «Красноярское» - при поддержке бойцов Росгвардии.
В домах/квартирах Кировского и Ленинского районов устроили девять обысков. На причастность к преступлениям проверили 33 человек. У всех взяли отпечатки, поставили на учет.
Обманывали стариков и детей.Видео: ГУ МВД России по Красноярскому краю! другой источник
- Кроме того, сотрудники изъяли сотовые телефоны, банковские карты, одно незарегистрированное ружье, 10 патронов к нему, травматический пистолет, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по краю. – Оружие направили на экспертизу. Также задержали женщину, которая находится в федеральном розыске, ее подозревают в мошенничестве.
Создана группа из оперативников угрозыска. Ее отправили в другой регион для задержания подозреваемых в преступлениях против детей и стариков в крае.
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ИСТОЧНИК KP.RU