Пройдусь по Абрикосовой. При переименовании улиц мнения красноярцев проигнорируют

18 Март 2020 2020-03-18T06:12:04+03:00

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При переименовании улиц (мостов, остановок, парков) в Красноярске у горожан больше не будут спрашивать их мнения. Такое решение было принято на сессии городского Совета вчера, 17 марта.

Предложение внесла Оксана Урбанович, начальник департамента социального развития администрации Красноярска. В итоге парламентарии проголосовали «за», этап опроса горожан отменен.

Напомним, раньше, чтобы переименовать городской объект, нужно было заключение комиссии, затем решение Горсовета. Далее – заключение мэра и опрос горожан. Если больше половины опрошенных были против, Горсовет не мог переименовать объект.

Однако теперь дать другое название улице/остановке/набережной/мосту можно будет и без согласия жителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU