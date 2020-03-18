Красноярцы могут бесплатно проверить легкие

18 Март 2020 2020-03-18T05:47:14+03:00

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Жителей Красноярска приглашают бесплатно проверить легкие. Обследоваться могут все желающие, даже без медицинского полиса и прописки. Достаточно показать документ, удостоверяющий личность.

- Подчеркнем, в нынешнем году обследование проходит, в том числе на новых цифровых малодозовых флюорографах, которые поступили по нацпроекту «Здравоохранение», - рассказали в пресс-службе краевого противотуберкулезного диспансера №1. – Оно занимает не больше 15 секунд.

КОНКРЕТНО

Обследоваться можно в туберкулезных диспансерах или на мобильных установках:

- 18, 19, 20, 23 и 24 марта приглашаем на флюорографию в поликлиниках краевого тубдиспансера. С 8 до 13 часов по адресам: Мира,20 и Крылова,5А.

- 18-20 марта мобильные установки работают по адресам: Борисевича,13 и Судостроительная, 56. С 9 до 14 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU