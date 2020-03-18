2020-03-18T05:47:14+03:00
Общество

Красноярцы могут бесплатно проверить легкие

Называем адреса и даты
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Красноярцы могут бесплатно проверить легкие.Красноярцы могут бесплатно проверить легкие.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Жителей Красноярска приглашают бесплатно проверить легкие. Обследоваться могут все желающие, даже без медицинского полиса и прописки. Достаточно показать документ, удостоверяющий личность.

- Подчеркнем, в нынешнем году обследование проходит, в том числе на новых цифровых малодозовых флюорографах, которые поступили по нацпроекту «Здравоохранение», - рассказали в пресс-службе краевого противотуберкулезного диспансера №1. – Оно занимает не больше 15 секунд.

КОНКРЕТНО

Обследоваться можно в туберкулезных диспансерах или на мобильных установках:

- 18, 19, 20, 23 и 24 марта приглашаем на флюорографию в поликлиниках краевого тубдиспансера. С 8 до 13 часов по адресам: Мира,20 и Крылова,5А.

- 18-20 марта мобильные установки работают по адресам: Борисевича,13 и Судостроительная, 56. С 9 до 14 часов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лучше перестраховаться. В Красноярском крае ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

В Красноярском крае ввели режим повышенной готовности к возможному распространению коронавируса. Считают, что лучше перестраховаться, чем в дальнейшем пожинать последствия. Об этом сегодня на заседании говорил председатель правительства края Юрий Лапшин (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пройдусь по Абрикосовой. При переименовании улиц мнения красноярцев проигнорируют
Красноярцы могут бесплатно проверить легкие
В луже под Красноярском утонула «семерка»
Горсовет Красноярска отказался экономить на чиновниках
СК просит помощи в расследовании убийства жителя Красноярского края
Красноярские театры и филармония отменили концерты и спектакли
Райффайзенбанк – самый надежный банк в России по версии Forbes
Нацпарк «Столбы» закрыли на карантин из-за коронавируса
В формате «банкет». Администрация Красноярска проводит праздник на полмиллиона рублей
Вернулась из Вьетнама. Жительница Хакасии госпитализировна с подозрением на коронавирус
Лучше перестраховаться. В Красноярском крае ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
В Красноярске полиция проводит проверку зверского уничтожения бездомной собаки со щенками
Девушка рассказала, что ее с беременными подругами силой держат в квартире, заставляя заниматься проституцией
Жительница Красноярска поехала пьяной с детьми проверить, как там муж на рыбалке
В Красноярском крае пожилым людям на карантине будут доставлять еду и лекарства на дом
Пропавшую 15-летнюю девочку нашли ночью мертвой в лесу
390 человек находятся на карантине по коронавирусу в Красноярском крае
Коммунальщики Красноярска вышли на устранение последствий штормового ветра
«Загнала в лужу и покусала»: в Солнечном бездомная собака напала на ребенка
Дорогу завалило, людей спасли. В Красноярском крае сошла лавина