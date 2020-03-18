В луже под Красноярском утонула «семерка»
У села Дрокино под Красноярском автомобиль ВАЗ 2107 утонул… в луже. Об этом сообщила в своем фейсбуке местная жительница Екатерина Бочарова.
Из-за аномально теплой зимы и ранней весны дороги в Емельяновском районе превратились в реки. Половина улиц в Дрокино оказалась подтоплена хлынувшими с полей талыми водами, делится Екатерина. Откачать проблематично, их слишком много. Земля еще замерзшая, поэтому вода в нее не уходит.
А в понедельник, 16 марта, случилось ЧП. В скотопрогоне на выезде из села утонула «семерка». Ушла в воду, пришлось вытаскивать. Пока доставали, с обеих сторон образовались заторы.
- Текущая обстановка текущего момента, - заключает Екатерина. - Журчат ручьи…
Как рассказали в администрации района, о ситуации с подтоплениями им известно. Все держится под контролем.
ИСТОЧНИК KP.RU