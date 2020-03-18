2020-03-18T05:22:43+03:00
Происшествия

В луже под Красноярском утонула «семерка»

С приходом тепла начались подтопления [фото]
Ася ЖУКОВА
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Текущая обстановка текущего момента. Фото: Екатерина Бочарова, фейсбук.Текущая обстановка текущего момента. Фото: Екатерина Бочарова, фейсбук.
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У села Дрокино под Красноярском автомобиль ВАЗ 2107 утонул… в луже. Об этом сообщила в своем фейсбуке местная жительница Екатерина Бочарова.

Из-за аномально теплой зимы и ранней весны дороги в Емельяновском районе превратились в реки. Половина улиц в Дрокино оказалась подтоплена хлынувшими с полей талыми водами, делится Екатерина. Откачать проблематично, их слишком много. Земля еще замерзшая, поэтому вода в нее не уходит.

А в понедельник, 16 марта, случилось ЧП. В скотопрогоне на выезде из села утонула «семерка». Ушла в воду, пришлось вытаскивать. Пока доставали, с обеих сторон образовались заторы.

- Текущая обстановка текущего момента, - заключает Екатерина. - Журчат ручьи…

Как рассказали в администрации района, о ситуации с подтоплениями им известно. Все держится под контролем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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