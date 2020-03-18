Горсовет Красноярска отказался экономить на чиновниках

18 Март 2020 2020-03-18T04:19:46+03:00

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В красноярском городском Совете не стали обсуждать вопрос о необходимости экономии бюджетных денег. С такой инициативой вышел депутат Роман Крастелев. Однако предложение поддержки не получило.

По словам парламентария, сейчас не самое удачное время для роскошных трат. Между тем идет закупка новых автомобилей, планируют обновить зал заседаний, приобретаются новые телевизоры…

«Все закупки официально опубликованы с очень даже конкретными цифрами», - сообщает Роман Крастелев в своем фейсбуке. Тем не менее оппоненты обвинили его в самопиаре.

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ИСТОЧНИК KP.RU