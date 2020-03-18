2020-03-18T04:19:46+03:00
Общество

Горсовет Красноярска отказался экономить на чиновниках

Рассказываем подробности
Ася ЖУКОВА
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Горсовет Красноярска отказался экономить на чиновниках.Горсовет Красноярска отказался экономить на чиновниках.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В красноярском городском Совете не стали обсуждать вопрос о необходимости экономии бюджетных денег. С такой инициативой вышел депутат Роман Крастелев. Однако предложение поддержки не получило.

По словам парламентария, сейчас не самое удачное время для роскошных трат. Между тем идет закупка новых автомобилей, планируют обновить зал заседаний, приобретаются новые телевизоры…

«Все закупки официально опубликованы с очень даже конкретными цифрами», - сообщает Роман Крастелев в своем фейсбуке. Тем не менее оппоненты обвинили его в самопиаре.

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Депутат горсовета Красноярска Роман Крастелев выступил с инициативой запретить администрации города покупать дорогостоящие автомобили в свой автопарк. Напомним, ранее сообщалось, что мэрия объявила на сайте госзакупок торги на покупку седанов - на эти цели городской бюджет планирует потратить 13,7 миллионов рублей (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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