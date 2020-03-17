СК просит помощи в расследовании убийства жителя Красноярского края

17 Март 2020 2020-03-17T15:52:35+03:00

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Следователи просят откликнуться всех, кто видел или знает об обстоятельствах гибели Вячеслава Кунаева. Его тело обнаружено на 17-м километре автодороги Кускун – Нарва (Манский район). По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России (убийство), однако не все обстоятельства преступления установлены.

Известно, что с 17 по 18 июля прошлого года Вячеслав Кунаев, изображенный на фото, шел по автодороге К-18 из Кускуна в поселок Камарчага.

Вячеслав Кунаев Фото: СК

Был одет: серая спортивная куртка с черными и белыми вставками на рукавах, темно-синяя джинсовая рубашка, красная футболка с белыми горизонтальными полосками, черные джинсы и кроссовки. При себе у мужчины находилась сумка дорожная темного цвета.

Если вам что-либо известно об обстоятельствах гибели мужчины, пожалуйста, сообщите по тел.: 83914921412 (Дежурная часть), 89233260337 (ОУР), 83914921404, 89233736931 (Уярский МСО).

ИСТОЧНИК KP.RU