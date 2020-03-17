Красноярские театры и филармония отменили концерты и спектакли

17 Март 2020 2020-03-17T14:29:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Массовые мероприятия в Красноярске приостановлены или перенесены на другое время. В том числе – спектакли и концерты. Театр имени Пушкина, Театр оперы и балета, ТЮЗ и филармония на официальных страничках в соцсетях объявили, что спектакли отменены как минимум до конца месяца. К слову, ежегодный фестиваль «Театральная весна» также не состоится.

Если билет уже куплен, его можно сдать в кассе театра – в течение 10 дней красноярцам пообещали вернуть все суммы. Концерты звезд эстрады также перенесены – Ирина Аллегрова перенсла концерт в Красноярске на декабрь, а украинская поп-группа Artik & Asti – предварительно на апрель.

Красноярские коллективы, гастролирующие за рубежом, возвращаются домой. На карантине коллектив ансамбля имени Годенко.

Конечно, карантин никому не нравится - и без того небогатые театры несут убытки. Впрочем, красноярцев просят войти в положение и с пониманием отнестись непростой ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU