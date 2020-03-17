Нацпарк «Столбы» закрыли на карантин из-за коронавируса

17 Март 2020 2020-03-17T14:00:26+03:00

О дате, когда нацпарк начнет работать в прежнем режиме, сообщат дополнительно

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Турцентр и сервисный центр «Перевал» на Столбах закрыли в целях профилактики коронавируса. Об этом стало известно во вторник, 17 марта. Уже со среды посетителей здесь не ждут – временно, пока не прояснится ситуация с возможным распространением опасной инфекции.

В администрации нацпарка «Комсомольской правде» - Красноярск пояснили, что мера вынужденная, а при принятии решения опирались на указ главы региона и рекомендации Роспотребнадзора

- Просим отнестись с пониманием и учитывать информацию при посещении территории национального парка, обратились к туристам в администрации «Столбов».

Когда начнут работу центры – пока не известно. Об этом обещают сообщить дополнительно.

Напомним, ранее в Красноярске объявили о закрытии школ на карантин и переходе вузов на дистанционное обучение. Предварительно - до конца марта учебные заведения проработают в таком режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU