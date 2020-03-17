Нацпарк «Столбы» закрыли на карантин из-за коронавируса
Турцентр и сервисный центр «Перевал» на Столбах закрыли в целях профилактики коронавируса. Об этом стало известно во вторник, 17 марта. Уже со среды посетителей здесь не ждут – временно, пока не прояснится ситуация с возможным распространением опасной инфекции.
В администрации нацпарка «Комсомольской правде» - Красноярск пояснили, что мера вынужденная, а при принятии решения опирались на указ главы региона и рекомендации Роспотребнадзора
- Просим отнестись с пониманием и учитывать информацию при посещении территории национального парка, обратились к туристам в администрации «Столбов».
Когда начнут работу центры – пока не известно. Об этом обещают сообщить дополнительно.
Напомним, ранее в Красноярске объявили о закрытии школ на карантин и переходе вузов на дистанционное обучение. Предварительно - до конца марта учебные заведения проработают в таком режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU