В формате «банкет». Администрация Красноярска проводит праздник на полмиллиона рублей

17 Март 2020 2020-03-17T13:40:52+03:00

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Настоящий пир решила организовать администрация Красноярска. И оплатить его собирается из бюджета. Информация о мероприятии появилась на сайте госзакупок. согласно которому стоить праздник будет более полумиллиона рублей, точнее - 568,5 тысяч. К слову, банкет планируется с участием главы города. Уже точно ясно, каким именно будет праздник.

Итак, согласно контракту, отдохнут по высшему разряду 158 гостей. При этом к помещению довольно жесткие требования - площадь не меньше 500 квадратных метров, обязателен холл, гардероб и хороший штат официантов. На 6 гостей - 1 официант. Особой строкой - что персонал должен быть вышколенным и соблюдать правила «протокольных мероприятий в формате «банкет»,.

Что на столе? Холодные и горячие закуски, первые и вторые блюда, салаты и десерты. По заказу - не менее 1 килограмма еды и 1,2 литра разнообразных напитков на гостя. Это базовые требования к меню, детально его предстоит разработать вместе с представителями администрации. также известно, что аукцион по выбору организаторов банкета пройдет 27 марта. Дата и цель проведения банкета в документах не указаны.

Пока в администрации Красноярска не прокомментировали данное мероприятие.

ИСТОЧНИК KP.RU