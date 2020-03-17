2020-03-17T12:58:50+03:00
Общество

Вернулась из Вьетнама. Жительница Хакасии госпитализировна с подозрением на коронавирус

Анализы женщины направлены на исследование
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Женщину госпитализировали в инфекционную больницуЖенщину госпитализировали в инфекционную больницуФото: Мария ЛЕНЦ
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Жительница поселка Черемушки (Хакасия) обратилась в ЕДДС Саяногорска - ближайший к Череммушкам город - накануне вечером. Женщина рассказала, что у нее повышенная температура, а незадолго до того, как появились симптомы, она вернулась из поездки во Вьетнам.

На дом к пациентке тут же выехала бригада скорой помощи. Медики решили госпитализировать ее. В данный момент пациентка находится в республиканской инфекционной больнице в Абакане. А ее анализы, сообщают власти Саяногорска, будут переправлены в научный центр «Вектор» (Новосибирск).

Пока говорить о том, что женщина больна короновирусом, преждевременно. Однако администрации Саяногорска и Черемушек решили сработать на опережение - в поселке и близлежащем городе отменены занятия в школах. Дети отправлены на канукулы до 1 апреля.

Напомним, ранее в Красн1оярске выявили пациента с подозрением на коронавирус. Он также ждет результатов анализов от вирусологов Новосибирска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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