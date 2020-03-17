2020-03-17T12:42:09+03:00
Общество

Лучше перестраховаться. В Красноярском крае ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Надежда ИЛЬЧЕНКО
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К критике власти готовыК критике власти готовыФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае ввели режим повышенной готовности к возможному распространению коронавируса. Считают, что лучше перестраховаться, чем в дальнейшем пожинать последствия. Об этом сегодня на заседании говорил председатель правительства края Юрий Лапшин.

- Возможно, мы перестраховываемся, возможно, мы переоцениваем. Но мы считаем, что бездействие в этой ситуации категорически, фатально гораздо более опасно, - заявил Лапшин.

При этом Лапшин сказал, что даже если люди сочтут меры излишними и будут критиковать действия чиновников, то и в этой ситуации решения не отменят. К критике власти готовы.

Напомним, ранее в Красноярске выявлен один пациент с подозрением на коронавирус. Экспресс-тест у него дал положительный результат, однако о подтвержденном диагнозе говорить пока рано – необходимы результаты лабораторных исследований. В течение сегодняшнего дня вирусологи лаборатории «Вектор» (Новосибирск) дадут окончательный ответ, заражен ли пациент коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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