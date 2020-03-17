В Красноярске полиция проводит проверку зверского уничтожения бездомной собаки со щенками

17 Март 2020 2020-03-17T11:38:41+03:00

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Полиция начала доследственную проверку зверской расправы над бездомной собакой и ее щенками на Каче. Трупы животных обнаружили во вторник, 17 марта. На место выехала оперативная группа, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. Однако уже сейчас понятно, что животных, вероятнее всего, уничтожили специально.

- В настоящее время изъятые трупы животных направлены в Краевую ветеринарную лабораторию для проведения исследования, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в полиции. - Сотрудниками полиции выполняются необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, ищут возможных очевидцев случившегося. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, с начала года в Красноярске сложилась напряженная ситуация с безнадзорными собаками. В разных частях города в конце января и феврали были найдены пять тел бездомных людей со следами укусов собак. В некоторых районах города ввели режим ЧС. По подозрению в халатности задержали и отправили под домашний арест главу УДИБ Красноярска Евгения Петрюка. Общетво раскололось на две части: одни отстаивают жесткие меры в решении вопроса бездомных собак, другие говорят о том, что животных сделали заложниками ситуации люди, которые не могут цивилизованным путем решить проблему.

ИСТОЧНИК KP.RU