2020-03-17T11:38:41+03:00
Происшествия

В Красноярске полиция проводит проверку зверского уничтожения бездомной собаки со щенками

Трупы животных нашли на берегу Качи
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
полиция проводит проверку расправы над животнымиполиция проводит проверку расправы над животнымиФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Полиция начала доследственную проверку зверской расправы над бездомной собакой и ее щенками на Каче. Трупы животных обнаружили во вторник, 17 марта. На место выехала оперативная группа, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. Однако уже сейчас понятно, что животных, вероятнее всего, уничтожили специально.

- В настоящее время изъятые трупы животных направлены в Краевую ветеринарную лабораторию для проведения исследования, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в полиции. - Сотрудниками полиции выполняются необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, ищут возможных очевидцев случившегося. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, с начала года в Красноярске сложилась напряженная ситуация с безнадзорными собаками. В разных частях города в конце января и феврали были найдены пять тел бездомных людей со следами укусов собак. В некоторых районах города ввели режим ЧС. По подозрению в халатности задержали и отправили под домашний арест главу УДИБ Красноярска Евгения Петрюка. Общетво раскололось на две части: одни отстаивают жесткие меры в решении вопроса бездомных собак, другие говорят о том, что животных сделали заложниками ситуации люди, которые не могут цивилизованным путем решить проблему.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Красноярские театры и филармония отменили концерты и спектакли
Райффайзенбанк – самый надежный банк в России по версии Forbes
Нацпарк «Столбы» закрыли на карантин из-за коронавируса
В формате «банкет». Администрация Красноярска проводит праздник на полмиллиона рублей
Вернулась из Вьетнама. Жительница Хакасии госпитализировна с подозрением на коронавирус
Лучше перестраховаться. В Красноярском крае ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
В Красноярске полиция проводит проверку зверского уничтожения бездомной собаки со щенками
Девушка рассказала, что ее с беременными подругами силой держат в квартире, заставляя заниматься проституцией
Жительница Красноярска поехала пьяной с детьми проверить, как там муж на рыбалке
В Красноярском крае пожилым людям на карантине будут доставлять еду и лекарства на дом
Пропавшую 15-летнюю девочку нашли ночью мертвой в лесу
390 человек находятся на карантине по коронавирусу в Красноярском крае
Коммунальщики Красноярска вышли на устранение последствий штормового ветра
«Загнала в лужу и покусала»: в Солнечном бездомная собака напала на ребенка
Дорогу завалило, людей спасли. В Красноярском крае сошла лавина