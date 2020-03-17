Жительница Красноярска поехала пьяной с детьми проверить, как там муж на рыбалке

17 Март 2020 2020-03-17T09:49:47+03:00

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Эта история начинается, как анекдот: поехал муж на рыбалку с мужиками, а жена за ним следом отправилась. Дальше анекдот заканчивается и начинается суровая правда, потому что жена отправилась за ним пьяной за рулем и с тремя детьми (16,15 и 9 лет). К счастью, она попалась на глаза одному бдительному водителю, он и сообщил инспекторам ГИБДД о нарушительнице.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/766829" frameborder="0"></iframe> Пьяная с детьми поехала за мужем-рыбаком.Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю

- Поступило сообщение от гражданина о том, что на Пограничников за рулём автомобиля «Хонда» водитель возможно находится в нетрезвом состоянии, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. - За рулём «Хонда Цивик» оказалась женщина 1984 года рождения с признаками алкогольного опьянения. Автоинспекторы провели освидетельствование водителя, которое подтвердило состояние опьянения – 0,87 промилле.

Естественно, никто не позволил женщине в таком состоянии продолжить поездку. Кстати, судя по видео, мужа на рыбалке она так и не застала. А машину эвакуировали на спецстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU