2020-03-17T09:49:47+03:00
Происшествия

Жительница Красноярска поехала пьяной с детьми проверить, как там муж на рыбалке

... к счастью, ее остановили полицейские [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Машину эвакуировали на штрафстоянку Фото: ГУ МВД по Красноярскому краюМашину эвакуировали на штрафстоянку Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю
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Эта история начинается, как анекдот: поехал муж на рыбалку с мужиками, а жена за ним следом отправилась. Дальше анекдот заканчивается и начинается суровая правда, потому что жена отправилась за ним пьяной за рулем и с тремя детьми (16,15 и 9 лет). К счастью, она попалась на глаза одному бдительному водителю, он и сообщил инспекторам ГИБДД о нарушительнице.

Пьяная с детьми поехала за мужем-рыбаком.Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю

- Поступило сообщение от гражданина о том, что на Пограничников за рулём автомобиля «Хонда» водитель возможно находится в нетрезвом состоянии, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. - За рулём «Хонда Цивик» оказалась женщина 1984 года рождения с признаками алкогольного опьянения. Автоинспекторы провели освидетельствование водителя, которое подтвердило состояние опьянения – 0,87 промилле.

Естественно, никто не позволил женщине в таком состоянии продолжить поездку. Кстати, судя по видео, мужа на рыбалке она так и не застала. А машину эвакуировали на спецстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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