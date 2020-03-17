В Красноярском крае пожилым людям на карантине будут доставлять еду и лекарства на дом

17 Март 2020 2020-03-17T09:29:46+03:00

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Бабушкам и дедушкам, которые не могут посещать продуктовые магазины, еду и лекарства будут возить на дом сотрудники социальных служб, сообщили в правительстве Красноярского края. Соответствующее распоряжение об этом уже имеется. К делу также привлекут волонтеров.

- Министерству соцполитики, министерству здравоохранения и агентству молодежной политики поручено организовать работу социальных служб и волонтеров по доставке продуктов и лекарств лицам пожилого возраста, которые соблюдают режим самоизоляции по месту жительства или месту пребывания, - сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе правительства региона.

Напомним, что ранее в крае и в Красноярске созданы рабочие группы по предотвращению распространения коронавируса. По данным Роспотребнадзора в крае 390 человек находится на карантине, у 1071 человека заболевание специалисты полностью исключили.

ИСТОЧНИК KP.RU