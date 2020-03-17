2020-03-17T08:32:12+03:00
Происшествия

Пропавшую 15-летнюю девочку нашли ночью мертвой в лесу

Марина Р. Сама ушла из дома в Подгорном
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Девочку нашли мертвойДевочку нашли мертвойФото: Мария ЛЕНЦ
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Весь вечер и часть ночи волонтеры «Поиска пропавших детей - Красноярск» разыскивали 15-летнюю Марину Р. Девушка в понедельник утром, 16 марта ушла из дома в Подгорном и исчезла. Поисковики говорят, что раньше за Мариной уходов из дома не было замечено, семья у девочки вполне благополучная. Поэтому, видимо, никто и не ожидал, что так все сложится.

Мигом была распространена ориентировка с приметами девочки: рост 165 сантиметров, плотное телосложение, русые волосы до плеч, носит очки. В момент исчезновения на ней был белый пуховик и рюкзачок в бабочках.

Естественно, поисковики начали прочесывать в том числе и близлежащую к дому территорию, лес. Искали до глубокой ночи. И в лесу, неподалеку от дома ночью обнаружили ее мертвой. Вероятнее всего, гибель ребенка не носит криминального характера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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