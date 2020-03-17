390 человек находятся на карантине по коронавирусу в Красноярском крае

17 Март 2020 2020-03-17T07:57:12+03:00

На карантине по коронавирусу необходимо находиться две недели Фото: Мария ЛЕНЦ

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Эпидемиологи рассказали, какие мероприятия проходят в регионе в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции (2019-nCoV). По данным регионального Роспотребнадзора на вторник, 17 марта, на карантине по коронавирусу находится 390 человек. Это люди, вернувшиеся из-за рубежа, с территорий, где зафиксирован вирус.

- Обследовано в крае 1071 человек, вирус не выявлен, - сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ведомства. - Данное обследование проводится лицам с признаками респираторных заболеваний по медицинским показаниям (прибывшие на территорию края менее 14 дней назад из стран неблагополучных по коронавирусной инфекции).

Как действовать, если вы вернулись домой из страны, где есть коронавирус:

- передавать сведения о месте и датах пребывания, возвращения на горячую линию: 8(391)226-89-94 и оставаться дома (по месту пребывания);

- при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (по месту пребывания) и вызвать на дом врача либо скорую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU