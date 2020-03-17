«Загнала в лужу и покусала»: в Солнечном бездомная собака напала на ребенка

17 Март 2020 2020-03-17T07:28:36+03:00

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Жители Солнечного не раз жаловались на то, что в микрорайоне орудуют стаи бездомных собак. На этот раз пострадал ребенок – на него напала бездомная собака. Благо, удалось избежать тяжелых травм, рассказала мама мальчика в паблике Солнечного. Тем не сенее, руку ребенку собака все-таки искусала.

Мама мальчика выложила фото синяков от укусов Фото: соцсети

«Возле школы №156 чипированная собака загнала в лужу моего ребенка и покусала руку», - рассказала мать мальчика.

Пост женщина снабдила доказательствами – снимками руки ребенка, на которой видны синяки от укусов собаки, и грязной куртки. Судя по всему, мальчик пытался защититься от животного, подставив бок.

Родители отмечают, что собак часто видят у школы, и получается, что дети не защищены от их возможного агрессивного поведения. Также многие жители Солнечного недовольны тем, что сердобольные люди подкармливают собак. На них стаи не кидаются, поскольку знают. Но что делать детям?

ИСТОЧНИК KP.RU