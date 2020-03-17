Дорогу завалило, людей спасли. В Красноярском крае сошла лавина

17 Март 2020 2020-03-17T06:52:10+03:00

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На юге Красноярского края, в районе Майнской ГЭС, в понедельник, 16 марта сошла лавина. Снежные массы завалили около 5 километров дороги, по которой в тот момент двигался автомобиль с людьми. Машина направлялась в деревушку Сизая. Однако проехать было нереально.

Как сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в КГКУ «Спасатель», помощь потребовалась женщине - у нее был перелом ноги. Пострадавшая, к счастью, в момент происшествия находилась не одна - родственники сообщили о ситуации в ЕДДС.

- Была необходима помощь в эвакуации женщины с травмой ноги, так как они на машине не могли проехать в деревню Сизая, - рассказывают спасатели. - В ходе проведения аварийно-спасательных работ женщина была эвакуирована и передана родственникам, а те отвезли ее в больницу.

В данный момент женщина чувствует себя нормально, угрозы жизни и здоровью нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU