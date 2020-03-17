Водитель Toyota выехал на тонкий лед и едва не ушел под воду вместе с машиной

17 Март 2020 2020-03-17T06:22:34+03:00

Спасатели вытащили из воды и водителя, и машину Фото: Мария ЛЕНЦ

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Водитель Toyota накануне утром пытался воспользоваться ледовой переправой в районе Новоселово. По сообщениям КГКУ «Спасатель», произошло все в районе 09.50 утра в понедельник, 16 марта.

В двух километрах от берега машина носом провалилась под лед и начала тонуть. К счастью, водитель быстро сориентировался: выскочил из кабины и позвонил в ЕДДС. Те вызвали на помощь спасателей.

- Автомобиль оперативно был поднят на поверхность, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в КГКУ «Спасатель». – С водителем тоже все в порядке, ему была оказана помощь.

Спасатели не раз предупреждали об опасности весеннего льда. Не редко в период интенсивного таяния случается масса подобных происшествий - чаще всего с рыбаками, которые, несмотря на предупреждения, выезжают на тонкий лед на машинах. Делать этого категорически нельзя.

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ИСТОЧНИК KP.RU