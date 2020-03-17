2020-03-17T06:23:07+03:00
Общество

Пылесосы и подметальщики. Летнюю технику вывели на уборку улиц Красноярска

Сезон начали раньше на месяц
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Летняя техника вышла на уборку улиц Красноярска на месяц раньше обычного, сообщают Горновости. Как пояснили в администрации краевого центра, по графику пылесосы должны были начать работать с середины апреля. Но поскольку улицы уже практически повсеместно без снежной каши и наледи, было принято решение расконсервировать технику раньше.

Более того, часть техники почти не уходила на зимовку. К примеру, подметально-элеваторные прицепы типа «Бродвей» и «Скания» подрабатывали на улицах и в зимний период - естественно, на молоснежных участках. С пылесосами другая история - их с улиц, конечно, пришлось убрать, поскольку у CityFant довольно строгие требования к температурному режиму.

Сейчас улицы Красноярска пылесосят 14 таких агрегатов. По мере потепления, пояснили в администрации, на улицы будут выпускать все больше техники. Влажная и не только уборка после зимы предстоит большая: нужно очистить от пыли ограждения, шумоизоляционные экраны, дорожные знаки. Привести в порядок малые архитектурные формы, чтобы весна в Красноярске была не только теплой, но и опрятной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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