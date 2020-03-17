2020-03-17T06:23:56+03:00
Происшествия

Штормовым ветром в Красноярске сорвало крышу со здания и повалило тополь

Владельцы машин и зданий подсчитывают убытки [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Тополь завалился на автомобиль Фото: ЧП-КрасноярскТополь завалился на автомобиль Фото: ЧП-КрасноярскФото: другой источник.
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Ураганный ветер, который задувал в Красноярске вечером в понедельник, 16 марта, конечно, не обошелся без последствий. На Лазо гигантский старый тополь рухнул на припаркованную рядом белую иномарку. Машина серьезно пострадала. На Петра Подзолкова летающая часть крыши приземлилась прямо на автомобиль.

Лесопарковая. Сорвало крышу.Видео: ЧП-Красноярск

Особенно опасно было на Лесопарковой. Здесь с одного из зданий сорвало крышу. Видео появилось в ЧП- Красноярск. На нем видна яркая вспышка – когда отрывало крышу. Случилось замыкание. Затем ее швырнуло на забор, металлические листы разметало по дороге. Обошлось без жертв. К счастью, в момент происшествия движение на улице не было слишком интенсивным. Однако водители, безусловно, испытали стресс. Кто-то с перепугу даже нарушил правила.

Крыша. Дубинино Фото: соцсети

Крыша. Дубинино Фото: соцсети

Скорость ветра, по данным спасателей, достигала 25 метров в секунду. И конечно, повреждения есть не только в Красноярске. В Дубинино, к примеру, с дома также сорвало крышу и разметало по округе. Гигантская часть еда не раздавила остановку общественного транспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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