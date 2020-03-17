Штормовым ветром в Красноярске сорвало крышу со здания и повалило тополь
Ураганный ветер, который задувал в Красноярске вечером в понедельник, 16 марта, конечно, не обошелся без последствий. На Лазо гигантский старый тополь рухнул на припаркованную рядом белую иномарку. Машина серьезно пострадала. На Петра Подзолкова летающая часть крыши приземлилась прямо на автомобиль.
Лесопарковая. Сорвало крышу.Видео: ЧП-Красноярск
Особенно опасно было на Лесопарковой. Здесь с одного из зданий сорвало крышу. Видео появилось в ЧП- Красноярск. На нем видна яркая вспышка – когда отрывало крышу. Случилось замыкание. Затем ее швырнуло на забор, металлические листы разметало по дороге. Обошлось без жертв. К счастью, в момент происшествия движение на улице не было слишком интенсивным. Однако водители, безусловно, испытали стресс. Кто-то с перепугу даже нарушил правила.
Крыша. Дубинино Фото: соцсети
Скорость ветра, по данным спасателей, достигала 25 метров в секунду. И конечно, повреждения есть не только в Красноярске. В Дубинино, к примеру, с дома также сорвало крышу и разметало по округе. Гигантская часть еда не раздавила остановку общественного транспорта.
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ИСТОЧНИК KP.RU