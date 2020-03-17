На Татышеве в Красноярске проснулись суслики

17 Март 2020 2020-03-17T06:24:39+03:00

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Середина марта – самое время просыпаться после зимней спячки самым шустрым и симпатичным обитателям острова Татышев, сусликам. Они и проснулись. Красноярцы во время прогулки уже сняли на фото первых сусликов в этом году и уже делятся снимками в Инстаграме.

Зоологи говорят, что середина марта – традиционно тот период, когда зверьки выходят из спячки. Так что, можно сказать, все идет по плану. Кстати, по подсчетам ученых, на острове обитает довольно крупная популяция сусликов – порядка 4,5 тысяч зверьков. Живут суслики колониями по 20 особей – в основном это мамы и их малыши. Через пару дней после пробуждения у них начинается брачный период. Добавим, что в мире насчитывается порядка 280 видов сусликов. Но такие шикарные во всех отношениях, конечно, есть только на Татышеве.

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ИСТОЧНИК KP.RU