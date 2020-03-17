2020-03-17T06:24:39+03:00
Дом. Семья

На Татышеве в Красноярске проснулись суслики

Зверьки уже пару дней активничают на острове
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Через несколько дней после пробуждения у сусликов начинается брачный периодЧерез несколько дней после пробуждения у сусликов начинается брачный периодФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Середина марта – самое время просыпаться после зимней спячки самым шустрым и симпатичным обитателям острова Татышев, сусликам. Они и проснулись. Красноярцы во время прогулки уже сняли на фото первых сусликов в этом году и уже делятся снимками в Инстаграме.

Зоологи говорят, что середина марта – традиционно тот период, когда зверьки выходят из спячки. Так что, можно сказать, все идет по плану. Кстати, по подсчетам ученых, на острове обитает довольно крупная популяция сусликов – порядка 4,5 тысяч зверьков. Живут суслики колониями по 20 особей – в основном это мамы и их малыши. Через пару дней после пробуждения у них начинается брачный период. Добавим, что в мире насчитывается порядка 280 видов сусликов. Но такие шикарные во всех отношениях, конечно, есть только на Татышеве.

АКТУАЛЬНО

Коронавирус в Красноярске: какая обстановка в городе на самом деле

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коммунальщики Красноярска вышли на устранение последствий штормового ветра
«Загнала в лужу и покусала»: в Солнечном бездомная собака напала на ребенка
Дорогу завалило, людей спасли. В Красноярском крае сошла лавина
Водитель Toyota выехал на тонкий лед и едва не ушел под воду вместе с машиной
Пылесосы и подметальщики. Летнюю технику вывели на уборку улиц Красноярска
Штормовым ветром в Красноярске сорвало крышу со здания и повалило тополь
На Татышеве в Красноярске проснулись суслики
Не спасла ни себя, ни малыша. Бездомные собаки разорвали беременную самку марала на Столбах
В Красноярске вузы перешли на дистанционное обучение
Дефицита продуктов в Красноярском крае из-за коронавируса нет
Дефицита продуктов в Красноярском крае из-за коронавируса нет
В Красноярском крае все школы на 2 недели закрыли на карантин по коронавирусу
Исследование: россияне копят на недвижимость и путешествия
СК возбудил уголовное дело по ДТП с гибелью малыша под Канском
Хоккей все. В Красноярске закрыли 90 дворовых катков
В Красноярске стартует кампания по приему в детские сады
«Поющий автобус» посетил Каратузский район
На Красноярск обрушится опасный штормовой ветер
Случайные свидетели надругательства спугнули 35-летнего педофила
Все городские объекты Красноярска проверят после зимы
Беседки у Качи отреставрируют, а новый мост пока не построят
В Красноярском крае увеличилось до 262 число людей на карантине по коронавирусу
Райффайзенбанк признан самым цифровым банком в России по итогам 2019 года
В Красноярске проведут общественные слушания об отмене опасных реагентов