Не спасла ни себя, ни малыша. Бездомные собаки разорвали беременную самку марала на Столбах

16 Март 2020 2020-03-16T17:37:06+03:00

Даже сотрудники нацпарка не сразу смогли отогнать от нее озверевших псов

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Стая бездомных собак разорвала беременную самку марала, сообщили «Комсомольской правде» – Красноярск в нацпарке «Столбы». Малыш у нее должен был появиться в мае-июне. Но вмешалась озверевшая стая, которая промышляет у нацпарка. А у матери не хватилось сил сбежать от преследования. Спасаясь от погони, маралуха прыгнула со скалы и сломала позвоночник.

Озверевших псов не могли отогнать даже сотрудники нацпарка Фото: нацпарк Столбы

Нашли молодую самочку (4 – 5 лет) в тот момент, когда стая рвала ее на части. Когда сотрудники «Столбов» попробовали отогнать озверевших собак, те начали кидаться и на них.

У маралузи не было шанса уйти от собак Фото: нацпарк Столбы

- Погибшее животное было обнаружено со стороны Восточного входа на территории рекреационной зоны национального парка, в 6-м квартале Столбинского участкового лесничества, в долине ручья Моховой, в двадцати метрах от туристической тропы, - сообщают в нацпарке.

Это, к слову, не первый случай, когда животные на Столбах погибают от одичавших стай. В конце февраля здесь же, на Восточном входе, стая собак точно так же расправилась с еще одной особью марала.

ИСТОЧНИК KP.RU